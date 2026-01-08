HK 7,5 Hochdruckschlauchset
Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.
Zum Lieferumfang des Zubehörsets gehören ein 7,5-Meter-Hochdruckschlauch, eine ergonomische Hochdruckpistole und ein Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect für die Klassen K 2-K 7. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.
Merkmale und Vorteile
Adapterstück
- Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät.
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Hochdruckschlauch
- Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen.
Hochdruckpistole
- Für ein ergonomisches Arbeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Max. Druck (bar)
|180
|Länge (m)
|7,5
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|551 x 250 x 60
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Zubehör
HK 7,5 Hochdruckschlauchset Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.