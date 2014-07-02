Spezielle Matratzendüse zum Absaugen von Bett, Matratze und Kopfkissen sowie schwer erreichbaren Zwischenräumen im Schlafbereich. Denn gerade im Bettumfeld sammelt sich viel Staub an, der sich in den textilen Oberflächen festsetzt und Allergien auslösen kann. Die praktische Fugendüse entfernt den größten Teil des Staubs und dringt auch in schwer erreichbare Ecken vor. Und Milben und Staub haben keine Chance mehr.