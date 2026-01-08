SE Support Handgriff
Der ergonomische Support-Handgriff ist die ideale Ergänzung für die komfortable Reinigung von großen Teppichflächen mit den Kärcher Waschsaugern.
Der ergonomische Support-Handgriff macht die Reinigung von großen Teppichflächen mit den Kärcher Waschsaugern besonders komfortabel. Die Waschbodendüse lässt sich damit sehr einfach und zugleich präzise führen. Nach der leichten Befestigung am Sprühsaugrohr ermöglicht der zusätzliche Handgriff eine komfortable zweihändige Bedienung für Links- und Rechtshänder. Passend zu allen Kärcher Waschsaugern der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für alle Kärcher Waschsauger der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6
Ergonomischer Handgriff geeignet für Links- und RechtshänderKomfortable Anwendung durch beidhändige Bedienung.
Handgriff in der Höhe verstellbarDie Position des Handgriffs lässt sich individuell an die Körpergröße des Anwenders anpassen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|121 x 66 x 127