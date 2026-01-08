Der innovative Kärcher Shoe!Cleaner reinigt verschiedenste Arten von Sport- und Freizeitschuhen schnell, gründlich und tropffrei. Damit ist eine Reinigung von zum Beispiel Lauf- und Wanderschuhen oder auch von Sneakern problemlos im Haus möglich, ohne Verschmutzungen im Innenraum zu verursachen. Dank der austauschbaren Bürstenkränze können sowohl die Sohle als auch die Oberfläche der Schuhe schnell und gründlich gereinigt werden. Die weichen Borsten ermöglichen eine effektive und schonende Reinigung auch von empfindlicheren Materialien. Durch die automatische Wasserabsaugung während der Reinigung trocknen die Schuhe im Anschluss im Handumdrehen. Zudem überzeugt der Shoe!Cleaner mit einer Durchspülfunktion während der Reinigung, wodurch Verschmutzungen am Zubehör verhindert werden. Der Shoe!Cleaner ist damit die ideale und zuverlässige Ergänzung zu den Waschsaugern SE 3 Compact, SE 4, SE 5 und SE 6 für jegliche Schuhreinigung.