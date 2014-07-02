Praktische, handgeführte Düse mit einer Arbeitsbreite von 160 mm. Die Düse verfügt über eine luftbetriebene, rotierende Bürste, die selbst fest sitzenden Schmutz aus der Oberfläche lösen kann. Sie reinigt Polster, Sessel, Sofa, Kissen, Bett und Co. und entfernt Tierhaare, Brösel und Krümel im Handumdrehen - natürlich auch im Auto.