Die 10 Meter lange Gummischlauchverlängerung sorgt für höhere Flexibilität und erweitert den Aktionsradius des Hochdruckreinigers. Einfach zwischen Gerät und Hochdruckschlauch anschließen und schon arbeitet es sich leichter. Der hochwertige Gummischlauch mit Stahleinlage zeichnet sich durch Robustheit aus und garantiert lange Haltbarkeit. Die Schlauchverlängerung hält einem Druck von bis zu 160 Bar stand und ist für Temperaturen bis 80 °C ausgelegt. Der Verlängerungsschlauch lässt sich selbstverständlich auch im Zusammenhang mit Reinigungsmitteln verwenden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2–K 8 mit Schraubanschluss. Nicht für Schlauchtrommelgeräte geeignet.