Brosse-rouleau de 356 mm de longueur pour tous les aspiro-brosseurs pour moquettes CV 38/1 et CV 38/2. La brosse-rouleau est munie de poils durs rouges en polyamide de 10 mm de longueur et est idéale par exemple pour le nettoyage des sols en feutre aiguilleté. Diamètre des poils : 0,30 mm.