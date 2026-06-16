Chiffons à récurer KV 4
Facile, rapide et efficace : le chiffon à récurer se fixe aisément sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes et élimine les saletés tenaces sur les surfaces robustes.
Grâce à ses fibres abrasives haut de gamme, le chiffon à récurer KV 4 est particulièrement adapté aux saletés tenaces sur les surfaces robustes. Cela inclut les surfaces résistantes aux rayures telles les plaques de cuisson, le four, les grilles de barbecue, les vitres et le carrelage. Le chiffon se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 grâce à un système de bandes autoagrippantes. Le chiffon à récurer est résistant, lavable et donc réutilisable immédiatement après le nettoyage.
Caractéristiques et avantages
Bandes autoagrippantes
- Se fixe et se retire facilement.
Lavable
- Lavable à 60 °C, réutilisable.
Fibres abrasives
- Décolle rapidement la saleté.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|261 x 106 x 8
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Surfaces résistantes aux rayures
- Fenêtres et vitres
- Plans de travail dans la cuisine
- Cabine de douche/baignoire