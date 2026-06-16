KV 4 schrobdoeken

De KV 4 schrobdoek is bijzonder geschikt om hardnekkig vuil aan te pakken op robuuste oppervlakken, dankzij zijn hoogwaardige schurende vezels. Met robuuste oppervlakken bedoelen we krasbestendige oppervlakken zoals kookplaten, ovens, grilplaten, ramen en tegels. De doek kan heel eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende KV 4 vibrapad met het klittenbandsysteem. De schurende doek is slijtvast, uitwasbaar en kan na de reiniging direct opnieuw gebruikt worden.