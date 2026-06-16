KV 4 schrobdoeken
Moeiteloos, snel en efficiënt: de schrobdoek kan eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende KV 4 dankzij het klittenbandsysteem en hij is perfect voor de verwijdering van hardnekkig vuil van robuuste oppervlakken.
De KV 4 schrobdoek is bijzonder geschikt om hardnekkig vuil aan te pakken op robuuste oppervlakken, dankzij zijn hoogwaardige schurende vezels. Met robuuste oppervlakken bedoelen we krasbestendige oppervlakken zoals kookplaten, ovens, grilplaten, ramen en tegels. De doek kan heel eenvoudig worden bevestigd aan de vibrerende KV 4 vibrapad met het klittenbandsysteem. De schurende doek is slijtvast, uitwasbaar en kan na de reiniging direct opnieuw gebruikt worden.
Kenmerken en voordelen
Klittenbandbevestiging
- Eenvoudige bevestiging en verwijdering.
Uitwasbaar
- Kan op 60 °C gewassen worden, herbruikbaar.
Schurende vezels.
- Lost vuil snel op.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|261 x 106 x 8
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Krasvrije oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Werkoppervlakken in de keuken
- Douchecabine/badkuip