Grâce à ses propriétés antistatiques, le coude en plastique en DN 32 réduit la charge électrostatique lors de l'aspiration tandis que le curseur à air parasite intégré diminue l'effort de poussée lors du nettoyage des revêtements textiles à poils longs ou très denses. Côté flexible, le coude dispose d'un raccord à attache 1.0, ce qui garantit en règle générale la compatibilité avec les aspirateurs eau et poussières fabriqués jusqu'en 2016. Côté accessoire, on trouve un raccord conique permettant de raccorder le tube d'aspiration ou les suceurs d'aspiration.