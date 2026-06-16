High Pressure Hose Kit 7,5m

Set d’accessoires avec flexible haute pression de 7,5 m pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l’année-modèle 1992 (sauf appareils à enrouleur de flexible). Avec adaptateur Quick Connect pour les classes K 2 à K 7.

Ce set d’accessoires inclut un flexible haute pression de 7,5 mètres, une poignée-pistolet ergonomique et un adaptateur pour raccordement Quick Connect pour les classes K 2 à K 7. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans enrouleur de flexible à partir de l’année-modèle 1992.

Caractéristiques et avantages
Adaptateur
  • Séparation simple du tuyau de pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
Flexible haute pression
  • Avec des adaptateurs Quick Connect pour une fixation rapide.
Pistolet haute pression
  • Pour un travail ergonomique.
Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 40
Pression max. (MPa) 14
Longueur (m) 7,5
Couleur noir
Poids (kg) 1,1
Poids emballage inclus (kg) 1,4
Dimensions (L × l × h) (mm) 548 x 250 x 188
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Accessoires