High Pressure Hose Kit 7,5m
Set d’accessoires avec flexible haute pression de 7,5 m pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l’année-modèle 1992 (sauf appareils à enrouleur de flexible). Avec adaptateur Quick Connect pour les classes K 2 à K 7.
Ce set d’accessoires inclut un flexible haute pression de 7,5 mètres, une poignée-pistolet ergonomique et un adaptateur pour raccordement Quick Connect pour les classes K 2 à K 7. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans enrouleur de flexible à partir de l’année-modèle 1992.
Caractéristiques et avantages
Adaptateur
- Séparation simple du tuyau de pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
Flexible haute pression
- Avec des adaptateurs Quick Connect pour une fixation rapide.
Pistolet haute pression
- Pour un travail ergonomique.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 40
|Pression max. (MPa)
|14
|Longueur (m)
|7,5
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|548 x 250 x 188