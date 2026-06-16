Une propreté irréprochable dans la salle de bain : avec le jeu de lingettes microfibres Salle de bain en microfibres de qualité. Les deux serpillères en microfibres pour le suceur de sol EasyFix assurent une propreté et une brillance parfaites du sol de votre salle de bain. Grâce au système de velcros, elles se fixent facilement et rapidement sur le suceur de sol EasyFix et peuvent être retirées sans toucher la saleté. La bonnette abrasive en microfibres pour le suceur à main vous permet d’éliminer les dépôts de calcaire et résidus de savon, même incrustés. Grâce à la toile de polissage en microfibres, les miroirs et autres surfaces lisses brilleront de nouveau.