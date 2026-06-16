Microvezel doekenset Badkamer
De vloerdoekenset voor stoomreiniging in de badkamer bestaat uit twee hoogwaardige microvezel vloerdoeken, een microvezel schuurovertrek voor het handmondstuk en een microvezel polijstdoek.
Perfect schoon in de badkamer: met de set vloerdoeken voor de badkamer die is gemaakt van hoogwaardige microvezel. Met de twee microvezel vloerdoeken voor het vloermondstuk EasyFix maakt u vloeren in de badkamer blinkend schoon. En met het praktische klittenbandsysteem bevestigt u de doeken snel en eenvoudig op het vloermondstuk EasyFix en verwijdert u ze weer zonder in contact te komen met het vuil. Bevestig de microvezel schuurovertrek op het handmondstuk om moeiteloos hardnekkige kalkaanslag en zeepresten te verwijderen. En met de microvezel polijstdoek laat u spiegels en andere gladde oppervlakken weer glanzen als nieuw.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Microvezel schuurdoek voor het handmondstuk met schurende en zachte microvezels
- Optimale verwijdering van kalkaanslag en zeepresten dankzij de schurende vezels.
- Optimale opname van vuil dankzij zachte microvezels.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Hoge kwaliteit microvezel polijstdoek
- Streeploze reinigingsresultaten.
- Uitstekende wateropname.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|Polijstdoek: 70 % Polyester, 30% Polyamide
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 112 x 18
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Harde vloeren
- Douchecabine/badkuip
- Wastafels
- Kraantjes
- Spiegels