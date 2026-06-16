Microvezel doekenset Badkamer

Perfect schoon in de badkamer: met de set vloerdoeken voor de badkamer die is gemaakt van hoogwaardige microvezel. Met de twee microvezel vloerdoeken voor het vloermondstuk EasyFix maakt u vloeren in de badkamer blinkend schoon. En met het praktische klittenbandsysteem bevestigt u de doeken snel en eenvoudig op het vloermondstuk EasyFix en verwijdert u ze weer zonder in contact te komen met het vuil. Bevestig de microvezel schuurovertrek op het handmondstuk om moeiteloos hardnekkige kalkaanslag en zeepresten te verwijderen. En met de microvezel polijstdoek laat u spiegels en andere gladde oppervlakken weer glanzen als nieuw.