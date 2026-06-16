Jeu de serpillières en microfibres pour le suceur sol EasyFix Mini

Le jeu de serpillières en microfibres EasyFix Mini inclut 2 serpillières absorbantes et résistantes en microfibres de qualité pour la buse de sol EasyFix Mini. Pour des résultats de nettoyage sur sols durs à la fois excellents et hygiéniques. Propreté assurée même pour les coins et les rebords, sans difficulté. Le système de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la serpillière en microfibres à la buse de sol du nettoyeur vapeur : il suffit d’appuyer la serpillière sur la buse de sol EasyFix Mini et le tour est joué ! Une fois le nettoyage terminé, la serpillière en microfibres peut être retirée de la buse de sol EasyFix Mini sans contact avec la saleté : il suffit pour cela de tirer sur le pied fixé à la serpillière et d’enlever la buse de sol en la dirigeant vers le haut.