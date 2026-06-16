Jeu de serpillières en microfibres pour le suceur sol EasyFix Mini
Remplacement de la serpillière sans contact avec la saleté : serpillière en microfibres EasyFix Mini de qualité. Fixation et retrait rapides et simples grâce au système de velcros sur la buse de sol EasyFix Mini du nettoyeur vapeur.
Le jeu de serpillières en microfibres EasyFix Mini inclut 2 serpillières absorbantes et résistantes en microfibres de qualité pour la buse de sol EasyFix Mini. Pour des résultats de nettoyage sur sols durs à la fois excellents et hygiéniques. Propreté assurée même pour les coins et les rebords, sans difficulté. Le système de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la serpillière en microfibres à la buse de sol du nettoyeur vapeur : il suffit d’appuyer la serpillière sur la buse de sol EasyFix Mini et le tour est joué ! Une fois le nettoyage terminé, la serpillière en microfibres peut être retirée de la buse de sol EasyFix Mini sans contact avec la saleté : il suffit pour cela de tirer sur le pied fixé à la serpillière et d’enlever la buse de sol en la dirigeant vers le haut.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcros
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Languette sur la serpillière
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|273 x 112 x 16
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)