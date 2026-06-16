Microvezel-vloerbekledingsdoekenset EasyFix Mini

De EasyFix Mini-microvezelreinigingsdoekenset bevat twee zeer absorberende, slijtvaste vloerdoeken gemaakt van hoogwaardige microvezel voor het EasyFix Mini-vloermondstuk. Voor uitstekende, hygiënische reinigingsresultaten op harde vloeren - zelfs hoeken en randen worden moeiteloos gereinigd. Dankzij het klittenbandsysteem kan de microvezeldoek snel en eenvoudig worden bevestigd aan het vloermondstuk van de stoomreiniger: druk eenvoudig de vloerreinigingsdoek op het EasyFix Mini-vloermondstuk en het is klaar voor gebruik. Na het reinigen kan de microvezel-vloerdoek van het vloermondstuk EasyFix Mini worden verwijderd zonder in contact te komen met het vuil: stap eenvoudig op de lus die op de doek is bevestigd en trek het vloermondstuk weg en omhoog.