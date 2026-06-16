Microvezel-vloerbekledingsdoekenset EasyFix Mini
De doek kan worden vervangen zonder in contact te komen met het vuil. De hoogwaardige EasyFix Mini microvezel vloerdoeken. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen ze eenvoudig en snel worden bevestigd aan- en verwijderd van het EasyFix Mini-mondstuk voor stoomreinigers.
De EasyFix Mini-microvezelreinigingsdoekenset bevat twee zeer absorberende, slijtvaste vloerdoeken gemaakt van hoogwaardige microvezel voor het EasyFix Mini-vloermondstuk. Voor uitstekende, hygiënische reinigingsresultaten op harde vloeren - zelfs hoeken en randen worden moeiteloos gereinigd. Dankzij het klittenbandsysteem kan de microvezeldoek snel en eenvoudig worden bevestigd aan het vloermondstuk van de stoomreiniger: druk eenvoudig de vloerreinigingsdoek op het EasyFix Mini-vloermondstuk en het is klaar voor gebruik. Na het reinigen kan de microvezel-vloerdoek van het vloermondstuk EasyFix Mini worden verwijderd zonder in contact te komen met het vuil: stap eenvoudig op de lus die op de doek is bevestigd en trek het vloermondstuk weg en omhoog.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Reinigingsdoek met bandje op de vloer
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|273 x 112 x 16
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)