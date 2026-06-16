Kit enrouleur de flexible automatique HDS C

Kit complet de tambour-enrouleur automatique pour gamme HDS Compact. Montage ultrasimple. Toutes les fonctions sont facilement accessibles.

Offre un confort maximal lors de l’enroulement et du déroulement du flexible HP. Comprend : tambour-enrouleur automatique, flexible HP et tous les raccords.

Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids emballage inclus (kg) 30

Inclus dans la livraison

  • Enrouleur de flexible
  • Flexible haute pression et de raccordement
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS