Aanbouwset automatische slanghaspel HDS C
Volledige aanbouwset voor de automatische slanghaspel voor toestellen uit de HDS compact-klasse. Eenvoudige installatie en alle toestelfuncties zijn goed bereikbaar. Deze set biedt een maximaal comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Inbegrepen: Automatische slanghaspel, hogedrukslang en aansluitonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|30
Inbegrepen bij levering
- Slanghaspel
- Hoge-druk- en aansluitingsslang