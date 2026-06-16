Aanbouwset automatische slanghaspel HDS C

Volledige aanbouwset voor de automatische slanghaspel voor toestellen uit de HDS compact-klasse. Eenvoudige installatie en alle toestelfuncties zijn goed bereikbaar. Deze set biedt een maximaal comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Inbegrepen: Automatische slanghaspel, hogedrukslang en aansluitonderdelen.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (incl. doos) (kg) 30

Inbegrepen bij levering

  • Slanghaspel
  • Hoge-druk- en aansluitingsslang
Compatibele apparaten
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