Lame pour LMO 36-46 Battery
Avec une largeur de coupe de 46 cm, la lame de la tondeuse LMO 36-46 Battery coupe proprement les brins d'herbe sans les effilocher tout en assurant une hauteur de pelouse uniforme.
Les lames très affûtées en acier de la tondeuse sans fil LMO 36-46 Battery progressent en laissant derrière elle un gazon parfaitement tondu : elles travaillent sur une largeur de 46 centimètres pour toutes les hauteurs de coupe et n'effilochent pas les brins d'herbe. Les lames sont non seulement tranchantes, mais aussi formées de façon à acheminer l'herbe coupée dans le sac de ramassage de la tondeuse sans résidus sur la pelouse, ce qui évite de repasser derrière avec un râteau. Le changement des lames de la tondeuse s'effectue en quelques gestes simples grâce à une seule vis de fixation.
Caractéristiques et avantages
Lame en acier très affûtée
- L'utilisation d'un acier de haute qualité assure une tonte impeccable.
Changement de lame facile
- Le changement de lame s'effectue en quelques gestes grâce à une seule vis de fixation.
Forme performante
- La forme étudiée de la lame permet d'acheminer l'herbe coupée dans le bac de ramassage de la tondeuse sans résidus sur la pelouse.
Accessoires sur mesure
- La lame de tondeuse est idéale pour la tondeuse sans fil LMO 36-46 Battery.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de coupe (cm)
|46
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|460 x 53 x 15
Domaines d'utilisation
- Pelouse