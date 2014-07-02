Lance adapté au secteur alimentaire, 1050 mm, orientable
Modèle en inox ou en laiton spécial, les pièces en contact avec l'eau sont adaptées au secteur alimentaire.
Lance pour applications alimentaires, 1 050 mm, grise et pivotante. Pièces en contact avec l'eau adaptées au secteur alimentaire.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service max. (bar)
|300
|Longueur (mm)
|1050
|Température (°C)
|max. 155
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poignée
|orientable
|Poids emballage inclus (kg)
|1