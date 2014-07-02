Spuitlans voor de voedingsindustrie, 1050 mm, draaibaar

1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid.

1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 300
Lengte (mm) 1050
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad M22 x 1,5
Handgreep draaibaar
Gewicht (incl. doos) (kg) 1