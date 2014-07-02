Nettoyeurs haute pression
Poignées-pistolets haute pression
Power buse Kärcher
Flexibles haute pression
- Standard
- Standard avec raccord à vis double extrémité
- Longlife 400
- Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité
- Qualité alimentaire
- Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité
- Longlife qualité alimentaire
- Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité
- Autres flexibles
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Nettoyeurs de sol et de surfaces
- Nettoyeur de surfaces FR Classic
- Nettoyeur de surfaces FRV 30
- Nettoyeur de surfaces FR 30
- Nettoyeur de surfaces FR 30 Me
- Nettoyeur de surfaces FR 50 Me
- Jeux de buses spéciaux pour appareils FR
- Jeu de buses spécial pour FRV
- Jeux de buses spéciaux pour appareils FR Classic
- Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me
- Nettoyeur de surfaces FRV 50 Me
Systèmes à mousse
Pièces d'accouplement
Nettoyage des façades et panneaux solaires
Dispositif d'hydrosablage
Kit adaptation
- Kit additionnel pour le transport
- Kit de montage roues
- Kit de montage détection de flammes
- Kit de montage accumulateur de pression
- Kit de montage télécommande
- Kit de montage télécommande à pièces
- Kit de montage filtre à eau
- Kit de montage roues anti-crevaison
- Kit de montage HD stationnaire
- Kit de montage châssis cage
- Kit remorque HD
- Kit nettoyeur haute pression sur remorque HDS