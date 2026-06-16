Powerbuse 15°, 080
Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.
La buse à jet plat à angle de jet de 15° est parfaite lorsqu'il s'agit d'éliminer les salissures tenaces.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|80
|Angle (°)
|15
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|argent
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Piéces détachées Powerbuse 15°, 080
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