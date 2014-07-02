Agent d‘entretien des parquets cirés / à finitions huilées et cirées RM 530, 1l
Entretien et protection optimale pour sols en bois cirés ou huilés. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|100 x 100 x 215
Propriétés
- Soin et protection optimaux
- Rafraîchit
- Fournit une brillance semi-matte
- Polit bien
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany
Domaines d'utilisation
- Sols en bois cirés
- Sols de bois avec couche de finition d'huile/de cire