Vloerverzorging voor gewaxte parket RM 530, 1l
Optimale verzorging en bescherming voor oppervlakken in gewaste parket. Loopsporen worden verwijderd, de verzorgende film wordt vernieuwd en het oppervlak krijgt een zijdematte glans.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|1
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|6
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|100 x 100 x 215
Eigenschappen
- Perfecte verzorging en bescherming
- Frist op
- Geeft een halfmatte glans
- Polijst goed
- Op maat gemaakt voor Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
- De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
- Gemaakt in Duitsland
Toepassingen
- Gewaxte houten vloeren
- Houten vloeren met een afwerklaag van olie/was