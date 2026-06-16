Le NT 27/1 Advanced est un aspirateur eau et poussières compact, maniable et particulièrement facile à utiliser pour un usage industriel universel. La puissance d'aspiration phénoménale du NT 27/1 Advanced résulte de sa turbine d'aspiration performante. Il est équipé d'un filtre cartouche. Une désactivation mécanique à flotteur dès que la hauteur de remplissage maximale est atteinte garantit une durée de vie prolongée et un travail plus sécurisé. Le système à clipser pratique pour un remplacement ou un raccordement rapide des accessoires offre une manipulation simple. Cinq roulettes pivotantes permettent de l'entraîner facilement, garantissent sa maniabilité et un positionnement stable. En outre, le NT 27/1 Advanced est doté d'une surface de rangement pratique en haut du souffleur qui, tout comme le carter, est composé de plastique résistant aux chocs. D'autres atouts du NT 27/1 Advanced sont le support pour accessoires et le crochet pour câble sur l'appareil. La poignée ergonomique avec fixation pour tuyau d'aspiration garantit un transport facile et commode de l'appareil avec l'ensemble de ses accessoires. Le NT 27/1 Advanced possède une barre pare-chocs circulaire qui ne protège pas seulement l'appareil mais également les murs, les machines et les objets d'aménagement contre d'éventuels dommages.