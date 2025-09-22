Aspirateurs à batterie
Les aspirateurs à batterie Kärcher sont très silencieux et aussi puissants que les aspirateurs sur secteur, mais ils n’ont pas de câble gênant. Ce type d’aspirateur professionnel est la solution idéale pour le nettoyage des espaces de travail pendant les heures de travail.
Produits
Une puissance sans entraves ni concessions
Les aspirateurs à batterie Kärcher ne laissent rien à désirer, que ce soit en matière de puissance ou de qualité du nettoyage. Dans ce domaine, nos aspirateurs à batterie égalent aisément les aspirateurs poussières fonctionnant sur secteur comparables tout en s'illustrant par leur liberté de mouvement. Plus de câble d'alimentation qui pourrait vous encombrer et qu'il faut constamment brancher/débrancher ! Cela vous permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité. Une charge de l'aspirateur à batterie T 10/1 Bp ou 15/1 Bp offre ainsi une autonomie de vingt-quatre minutes et même de quarante-six minutes en mode eco!efficiency. L'aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp s'avère imbattable dans tous les espaces exigus, comme dans les cinémas, les bus, les trains et les avions. Le BVL 3/1 Bp ultra léger et fonctionnant sur batterie est l'outil spécialisé qu'il vous faut pour le nettoyage ponctuel et le nettoyage des escaliers. Il est idéal pour les particuliers, les artisans ou les concierges.
Chargé à bloc pour un travail plus détendu
Débarrassé du câble, vous serez tout autant convaincu par le travail sans entraves ainsi que par la mobilité et la flexibilité exceptionnelles, par la productivité accrue à moindre effort et par le gain de temps jusqu'à 24 %.
Pleine puissance sans aucun câble
Grâce à sa batterie innovante de 36 V, notre BVL 5/1 Bp offre la meilleure puissance de nettoyage du marché. Et cette puissance correspond à la puissance des aspirateurs poussières comparables alimentés sur secteur. La seule chose dont vous aurez à vous passer est donc le câble. Tandis que les avantages obtenus en échange sont considérables.
Utilisation ultra simple
Grâce au tableau de commande directement à la ceinture, notre aspirateur poussières dorsal vous ouvre les portes d'une nouvelle dimension de commande ergonomique. Vous pouvez commander toutes les fonctions à hauteur de hanche sans avoir à interrompre le travail. Grâce à l'indicateur de niveau de charge, vous connaîtrez toujours l'autonomie restante.
Économies d'énergie et gain de temps
Les économies d'énergie ont une double utilité dans le cas des appareils sans fil : la protection de l'environnement et une durée d'utilisation prolongée. En mode eco!efficiency, le BVL 3/1 Bp fonctionne avec une consommation d'électricité nettement réduite, ce qui permet à son tour une autonomie considérablement prolongée.
Pas besoin de brancher ni débrancher
Peu importe l'âge ou l'expérience de l'utilisateur, le fait de se pencher pour brancher et débrancher les câbles d'alimentation s'avère stressant et éprouvant pour le corps à la longue. Préservez-vous ainsi que vos collaborateurs de cette sollicitation.
Savoir au lieu d'estimer
Grâce à la technologie temps réel de Kärcher, vous connaîtrez désormais l'autonomie restante de la batterie à la minute près. À tout moment. En temps réel. Même la puissance en cours de consommation est prise en compte dans le calcul. Et nos chargeurs vous indiquent, eux aussi, précisément la durée de charge restante à la minute près.
Efficacité écologique
Grâce au mode eco!efficiency, votre appareil Kärcher devient encore plus économe et silencieux en appuyant sur un simple bouton. Ainsi, ce concept efficace offre une autonomie prolongée de la batterie et permet même le travail dans les espaces sensibles au bruit tels que les hôtels.
Aspirateur dorsal à batterie BVL 3/1 Bp
Nettoyer de manière ergonomique - transporter sans effort : l'aspirateur dorsal sans fil ultraléger et puissant BVL 3/1 Bp est votre expert pour les interventions de nettoyage dans les espaces les plus restreints. C'est le premier aspirateur qui, grâce à un matériau EPP innovant, ne pèse que 4,5 kilogrammes sur le dos, tout en étant particulièrement robuste et durable. De plus, il marque des points grâce à son bon rapport qualité-prix.
Que ce soit pour les ménages privés, les artisans ou les concierges, le puissant aspirateur BVL 3/1 Bp avec sa cuve de 3 litres convainc surtout lors des travaux de nettoyage dans des espaces restreints. Le Spot Cleaning et le nettoyage des escaliers deviennent ainsi un jeu d'enfant. La puissante batterie Battery Power de Kärcher assure une longue durée de fonctionnement et le châssis ergonomique permet de travailler sans fatigue. Le tableau de commande sur la ceinture permet de commander toutes les fonctions importantes de fonctionnement et supplémentaires, de manière très simple et conviviale. Un filtre HEPA-14 très efficace est disponible en option.
Ultra-léger
Un poids de seulement 4,5 kilogrammes sur le dos grâce au matériau EPP innovant assure des interventions de nettoyage particulièrement ergonomiques et un transport sans effort.
Innovant
Le matériau EPP (polypropylène expansé) convainc par son poids extrêmement faible ainsi que par sa robustesse et sa longévité particulières. Il est en outre respectueux de l'environnement puisqu'il est recyclable à 100 %.
Ergonomique
Le châssis deuter® assure un confort de portage maximal, même lors de longues sessions de travail. Particulièrement pratique : le tableau de commande sur la ceinture qui permet de commander et de contrôler toutes les fonctions. De plus, le flexible d'aspiration peut être raccordé individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Aspirateur poussières dorsal fonctionnant sur batterie BVL 5/1 Bp
La limite des appareils fonctionnant sur secteur est le bout de leur câble. Nos aspirateurs à batterie accèdent partout. Sans avoir à dérouler et à enrouler le câble. Sans avoir à traîner l'appareil. Sans rester accroché. Sans avoir à chercher et à changer constamment de prise secteur. Notre modèle BVL 5/1 Bp est un aspirateur poussières dorsal fonctionnant sur batterie qui permet un travail sans fil avec un maximum de mobilité et de flexibilité. Grâce à sa puissance d'aspiration élevée, comparable à celle des appareils fonctionnant sur secteur, le BVL 5/1 Bp fournit la meilleure puissance de nettoyage du marché. Son châssis dorsal ergonomique breveté vous offre un grand confort de portage et une utilisation particulièrement simple étant donné que vous pouvez commander toutes les fonctions directement sur un tableau de commande à la ceinture. En intervention, le BVL 5/1 Bp vous permet un travail nettement plus détendu et un gain de temps jusqu'à 24 %. Vous faites également des économies en termes de coûts de service étant donné qu'il n'y a jamais de câbles défectueux sur les appareils sans fil.
Aspirateur à batterie T 10/1 Bp et 15/1 Bp
Zéro câble, 100 % de puissance. Les puissant aspirateurs à batterie T 10/1 Bp et T 15/1 Bp de Kärcher n'affichent aucune différence par rapport aux aspirateurs poussières filaires en matière de puissance et de résultat de nettoyage. Au contraire : ils offrent la meilleure puissance de nettoyage sur le marché. Et vous en bénéficiez à chaque utilisation. Tout aussi convaincant : le travail sans câble ni entraves avec une mobilité et une flexibilité exceptionnelles, plus de productivité à moindre effort et jusqu'à 23 % de gain de temps. Ainsi, le T 10/1 Bp et 15/1 Bp sont des aspirateurs poussière idéales pour les prestataires de nettoyage de bâtiments ainsi que pour les tâches de nettoyage dans le secteur du transport, le commerce de détail ou encore l'hôtellerie.
Le T 9/1 Bp et le T 15/1 Bp s'illustrent par ses utilisations merveilleusement simples. Notamment dans les zones peu pourvues voire dépourvues de prises électriques, comme les escaliers, les cinémas, les théâtres, les couloirs d'hôtel, ou bien dans n'importe quel autre endroit. En outre, les murs ou les meubles abîmés par les câbles traînés appartiennent ainsi au passé.
Aspirateur poussières à batterie LVS 1/1 Bp
Le robuste aspirateur poussières à batterie LVS 1/1 Bp (18 V) offre une excellente puissance d'aspiration grâce à la technologie cyclonique de Kärcher. Sans fil et maniables, ces aspirateurs cycloniques sont la solution idéale pour le nettoyage d'appoint dans les secteurs professionnels tels que l'hôtellerie et le nettoyage de bâtiments. Le filtre HEPA 13 intégré et hautement efficace garantit les normes de sécurité les plus élevées dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène. Les deux appareils sont simples d'utilisation et leur puissance d'aspiration est réglable sur 3 niveaux. En un rien de temps, les appareils se transforment d'aspirateurs-balais pour tous types de sols en aspirateurs à main. Le bac à déchets pratique ne nécessite aucun sac filtrant, ce qui permet de réduire les coûts et en fait une solution durable.