Balayeuse aspirante KM 85/50 W Bp Pack 2SB
Balayeuse aspirante autotractée KM 85/50 W Bp Pack, équipée de série d'une batterie et d'un chargeur, pour des rendements surfaciques élevés. Avec rouleau-balai à suspension oscillante et grande surface filtrante.
La balayeuse autotractée industrielle KM 85/50 W Bp Pack au design compact s'illustre par son excellent équipement d'origine. Ainsi, la machine est par exemple fournie de série avec un frein à disque, une batterie et le chargeur correspondant. Le grand filtre plissé plat offrant un décolmatage très efficace grâce au double racleur permet un travail pratiquement sans dégagement de poussière tandis que le rouleau-balai à suspension oscillante fournit d'excellents résultats de nettoyage, même sur les topographies complexes et en cas d'importantes quantités de saleté. De manière générale, l'utilisateur bénéficie d'un concept d'utilisation très confortable et intuitif avec entraînement pour marche avant et arrière en poussant ou en tirant simplement sur le guidon et des détails utiles tels que le système Kärcher Home Base pour le transport d'autres outils de nettoyage. La machine robuste à brosse latérale escamotable et bâti à double paroi est idéale pour les utilisations en conditions difficiles. Le remplacement facile et sans outils du balai principal et du filtre ainsi que le rendement surfacique élevé pouvant aller jusqu'à 4 725 m²/h (avec la brosse latérale gauche disponible en option) satisfont aux exigences poussées des environnements industriels.
Caractéristiques et avantages
Entraînement pour marche avant et arrière via le guidonUtilisation intuitive, simple et conviviale. Maniabilité maximale de la machine. Frein à disque de série pour un freinage sûr à tout moment.
Balai principal flottantRamassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier. Pas de rattrapage d'usure nécessaire. Nettoyage efficace et rapide.
Robuste et fiable pour les interventions les plus difficilesBâti rotatif robuste à double paroi. La brosse latérale désaxée évite les dommages. Grandes roues pour un confort d'utilisation supérieur.
Système de filtration performant
- Grand filtre plissé plat avec un total de 2,3 m² de surface filtrante.
- Filtre en polyester lavable.
- Excellent décolmatage grâce au double racleur et à la position de montage horizontale.
Remplacement sans outils du rouleau de balayage et du filtre
- Remplacement simple et rapide en cas d'usure.
- Contrôle rapide du rouleau de balayage principal si des rubans ou des films s'y sont enroulés.
- Accès au filtre par le côté propre, sans contact avec la poussière et la saleté.
Conception compacte pour une agilité hors pair
- Manœuvrabilité hors pair de la machine.
- Parfaitement adaptée aux espaces restreints et encombrés.
- Franchissement des portes de taille normale (90 cm).
Kit Home Base intégré et surfaces de rangement
- Dispositifs pratiques et variés d'accrochage pour le transport d'autres outils de nettoyage.
- Pour le transport simple d'une pince à déchets, d'un balai ou de chiffons par exemple.
- Surface de rangement pour petits accessoires.
Concept de commande simple
- Activation et désactivation respective confortable du rouleau de balayage et de la brosse latérale à l'aide d'un levier.
- Marche avant et arrière confortable via le guidon.
- Réglage du courant d'aspiration pour le balayage des surfaces humides.
Grand réservoir à déchets
- Ramasse de grandes quantités de saleté et permet ainsi de longues interventions.
- Retrait facile et vidage sûr des déchets.
- Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.
Batterie et chargeur inclus
- Batterie endurante et puissante pour des durées d'utilisation prolongées.
- Travail silencieux et sans aucune émission.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Électrique
|Entraînement
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/W)
|24 / 912
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|3825
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|850
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1050
|Cuve à déchets (l)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|15
|Vitesse de travail (km/h)
|4,5
|Surface filtrante (m²)
|2,3
|Dimensions du compartiment des batteries (mm)
|362 / 348 / 290
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Poids (avec accessoire) (kg)
|222,9
|Poids, en état de marche (kg)
|227
|Poids emballage inclus (kg)
|233,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Inclus dans la livraison
- Filtre plissé plat: en polyester
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Balai principal oscillant
- Cuve à déchets, amovible
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Aspiration
- Traction puissant
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Réglage du courant d'aspiration
- Brosses latérales, relevables / ajustables
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
- Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles