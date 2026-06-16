Brosse Web arrondie MultiLink
Tête de loup ovale avec accrochage système MultiLink pour manches télescopiques et perches.
Tête de loup pour le dépoussiérage des surfaces difficiles à atteindre. Idéal pour éliminer les toiles d'araignées.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PET
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l) (mm)
|350 x 100
|Dimensions, emballé (mm)
|350 x 100 x 360
Équipement
- Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage à sec