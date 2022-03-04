Risque sanitaire à cause de ses poils urticants

Lutte avec des aspirateurs de sécurité

En cas d'infestation de chenille processionnaire du chêne, il est recommandé d'utiliser des aspirateurs de sécurité de classe de poussière H avec un jeu de filtres de sécurité pour une élimination en toute sécurité. Ces modèles sont aussi souvent homologués pour le désamiantage (dans ce cas, libellés avec la certification TRGS 519) et de nombreuses autres applications dangereuses pour la santé. Les particules indésirables – tout comme les poils urticants – sont pour la plupart retenues dans le sac filtrant de sécurité en non-tissé, qui est ensuite mis dans un sac de transport en plastique pour plus de sécurité.

Il est aussi possible d'utiliser un sac à déchets en PE sans sac filtrant en non-tissé interne. Comparativement aux jeux de filtres de sécurité classiques, les coûts des consommables sont nettement inférieurs. Les sacs contenant les chenilles et poils urticants aspirés sont stockés dans des contenants pouvant être fermés de façon étanche avant d'être incinérés dans un incinérateur de déchets après accord et déclaration.

Du fait du choix des modèles avec tuyaux d'aspiration en acier inoxydable et accessoires électroconducteurs, il n'y a pas de risque de décharge statique pour l'utilisateur en particulier en cas de poussières fines. Des petits aspirateurs, avec un volume de réservoir de 30 litres, peuvent aussi être utilisés sans problème sur de petits élévateurs pour plus de mobilité. Les aspirateurs choisis devraient aussi pouvoir fonctionner avec des groupes électrogènes de 220 à 240 V et 50/60 H tout comme avec une alimentation électrique par le biais d'un câble de rallonge à proximité des bâtiments.