Risque sanitaire à cause de ses poils urticants

Lutte contre les processionnaires du chêne
À cause du changement climatique et à défaut d'avoir des prédateurs naturels, la colonisation par les chenilles processionnaires du chêne est depuis quelques années en pleine progression. Partout où vivent des êtres humains, elles peuvent devenir un risque pour la santé à cause de leurs poils urticants très toxiques. Il est par conséquent primordial d'appliquer d'emblée des mesures efficaces pour lutter contre ces insectes. Une méthode écologique et sans risque pour l'utilisateur consiste à ramasser les chenilles et leurs nids au moyen d'aspirateurs de sécurité de la classe de poussières H.
En pleine progression
Contrairement à d'autres nuisibles, le processionnaire du chêne est une espèce indigène, qui ne s'est pas fait remarquer pendant longtemps et posait tout au plus des problèmes très localement. Depuis quelques années pourtant, le danger potentiel a augmenté à cause de sa prolifération, aussi bien aux Pays-Bas, en Belgique et en France qu'en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Les principales raisons sont notamment le nombre croissant de plantations de chênes le long des routes et par conséquent à proximité des secteurs résidentiels, l'absence de sous-bois dans ces plantations, la douceur du climat ainsi que la très grande capacité d'adaptation de l'insecte. Les populations de leurs ennemis naturels ne se sont en revanche pas développées à mesure égale, ce qui nous amène à constater une propagation croissante.
Du papillon de nuit à la chenille dangereuse
Papillons de nuit entre juillet et septembre
Le processionnaire du chêne est un papillon nocturne très discret que l'on peut apercevoir voler de juin à septembre. Après l'accouplement, les femelles déposent souvent leurs pontes sur les branches des jeunes chênes, mais l'on trouve également des nids au sol au pied des troncs des chênes.
Développement des larves à partir d'avril
Les œufs éclosent au printemps – selon les conditions météorologiques, dès le mois d'avril – et font apparaître les larves qui sont d'abord orange. Leur couleur passe ensuite au gris-vert, avec des flancs plus clairs. Le corps de chenille est recouvert d'un fin duvet disposé en brosse.
Infestation des arbres entre mai et juillet
Le processionnaire du chêne se rencontre à partir de la mi-mai jusqu'à juillet sur les troncs. Leur particularité est que ces chenilles se déplacent toujours en grands groupes en procession ou en troupeau. Elles confectionnent en outre un tissage soyeux sur le tronc ou dans les ramifications du chêne.
Risque sanitaire à cause de ses poils urticants
Le danger que représente le processionnaire du chêne provient de ses poils urticants, qui au contact de la peau peuvent déclencher un urticaire, des difficultés respiratoires ou des réactions de choc anaphylactique. Le risque existe essentiellement entre la mi-mai et le mois de juin, lorsque les larves forment leurs poils urticants après leur deuxième mue, et de juillet à septembre, du fait de la dissémination des poils urticants provenant de nids vides. Pour des raisons de santé, une lutte efficace contre le processionnaire du chêne doit par conséquent être envisagée partout où le contact des êtres humains et ses insectes à poils urticants est impossible à éviter ou dans les endroits où se trouvent des groupes de personnes particulièrement vulnérables – par exemple à proximité des crèches ou dans les parcs citadins. Les contre-mesures chimiques ou biologiques pouvant représenter un risque supplémentaire pour la santé, une méthode de contrôle écologique et simple est particulièrement recommandée dans ces lieux de vie : le prélèvement mécanique des insectes et de leurs nids avec des aspirateurs de sécurité testés et certifiés de classe de poussière H.
Lutte avec des aspirateurs de sécurité
En cas d'infestation de chenille processionnaire du chêne, il est recommandé d'utiliser des aspirateurs de sécurité de classe de poussière H avec un jeu de filtres de sécurité pour une élimination en toute sécurité. Ces modèles sont aussi souvent homologués pour le désamiantage (dans ce cas, libellés avec la certification TRGS 519) et de nombreuses autres applications dangereuses pour la santé. Les particules indésirables – tout comme les poils urticants – sont pour la plupart retenues dans le sac filtrant de sécurité en non-tissé, qui est ensuite mis dans un sac de transport en plastique pour plus de sécurité.
Il est aussi possible d'utiliser un sac à déchets en PE sans sac filtrant en non-tissé interne. Comparativement aux jeux de filtres de sécurité classiques, les coûts des consommables sont nettement inférieurs. Les sacs contenant les chenilles et poils urticants aspirés sont stockés dans des contenants pouvant être fermés de façon étanche avant d'être incinérés dans un incinérateur de déchets après accord et déclaration.
Du fait du choix des modèles avec tuyaux d'aspiration en acier inoxydable et accessoires électroconducteurs, il n'y a pas de risque de décharge statique pour l'utilisateur en particulier en cas de poussières fines. Des petits aspirateurs, avec un volume de réservoir de 30 litres, peuvent aussi être utilisés sans problème sur de petits élévateurs pour plus de mobilité. Les aspirateurs choisis devraient aussi pouvoir fonctionner avec des groupes électrogènes de 220 à 240 V et 50/60 H tout comme avec une alimentation électrique par le biais d'un câble de rallonge à proximité des bâtiments.
Remarque importante
L'aspiration et l'incinération doivent être réalisées exclusivement par des experts. Pour l'élimination, il convient en outre de respecter toutes les dispositions relatives à l'équipement de protection individuelle (EPI), afin d'écarter tout risque pour la santé des utilisateurs. Il s'agit notamment des combinaisons de protection, des gants ainsi que des masques respiratoires.
Décolmatage automatique du filtre pour une performance de filtrage constante
Un avantage supplémentaire qu'il y a à utiliser des sacs à déchets en PE dans les aspirateurs H réside dans le fait qu'il est toujours possible d'utiliser le décolmatage du filtre selon le principe du contre-courant. Sitôt le filtre colmaté par des saletés, il est nettoyé par de l'air frais venant de l'extérieur dans le sens opposé. Avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher équipés du système Tact, ce décolmatage automatique du filtre se déclenche : si la puissance d'aspiration commence à diminuer, le flux d'air est soudainement inversé. La puissance de filtrage et d'aspiration reste constamment élevée, même en cas d'aspiration de grandes quantités de poussières fines. Selon l'empoussièrement, l'appareil choisit l'intervalle de décolmatage optimal. Comme le décolmatage du filtre ne doit pas se faire manuellement, le contact direct avec le matériau aspiré est en outre évité. Dans le cas du processionnaire du chêne, l'utilisateur n'entre plus en contact avec les poils urticants dangereux après l'aspiration.
Aspirateurs de sécurité et classes de poussières
Les aspirateurs sont classés suivant les classes de poussières L, M et H – avec des différences dans les performances de filtration et le facteur de transmission. Le facteur de transmission indique combien de particules de poussières peuvent s'échapper au maximum de l'appareil dans l'air ambiant (voir tableau). Les modèles de la classe L conviennent pour l'aspiration des poussières sans propriétés nocives pour la santé. Les exigences en matière de performances de filtration sont comparativement réduites et il n'y a pas de réglementation spécifique pour l'élimination. Les appareils de la classe M et H permettent en outre de retenir les poussières fines qui pourraient atteindre les voies respiratoires. Les aspirateurs H ou M sont nommés aspirateurs de sécurité. Ils sont soumis à des exigences particulières du point de vue de leur conception. Ainsi, le flux d'air doit être surveillé afin de prévenir les colmatages. Il convient en outre de prendre des dispositions spéciales pour un enlèvement et une élimination sans poussière.
Classe de poussière
L
Facteur de transmission max.
≤ 1,0 %
Adapté pour
■ Poussières avec des valeurs LEP > 1 mg/m³
Application
■ Poussières de chaux
■ Poussières de gypse
Classe de poussière
M
Facteur de transmission max.
< 0,1 %
Adapté pour
■ Poussières avec des valeurs LEP ≥ 0,1 mg/m³
■ Poussières de bois à max. 1200 W/50 l
Application
■ Poussières de bois (hêtre, chêne)
■ Poussières de peinture
■ Poussières de céramique
■ Poussières de matière plastique
Classe de poussière
H
Facteur de transmission max.
< 0,005 %
Adapté pour
■ Poussières avec des valeurs LEP < 0,1 mg/m³
■ Poussières cancérigènes
■ Poussières pathogènes
Application
■ Poussières cancérigènes
(plomb, charbon, cobalt, nickel,
goudron, cuivre, cadmium etc.)
■ Moisissures, bactéries
■ Germes
■ Formaldéhyde