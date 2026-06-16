Système de lavage pour véhicules utilitaires RBS 6014
Installation de lavage monobrosse à commande manuelle RBS 6014 avec raccordement électrique triphasé 400 V/50 Hz. Pour un nettoyage extérieur rapide des véhicules utilitaires. Idéale pour les parcs de véhicules comprenant jusqu'à 15 véhicules.
Notre vaste savoir-faire en matière de technologie pour le lavage de véhicules a servi de base pour le développement de cette installation de lavage monobrosse à commande manuelle (raccordement : 3~/400 V/50 Hz) pour les véhicules utilitaires tels que les autobus, les semi-remorques et les poids lourds jusqu'à une hauteur totale de 4,20 mètres. La RBS 6014 constitue une solution très efficace pour les parcs de véhicules jusqu'à 15 véhicules, particulièrement facile d'utilisation et permettant des manœuvres et un positionnement aisés grâce à 4 roues de roulement maniables. Elle permet également un ajustement facile aux contours du véhicule avec une inclinaison jusqu'à 10°. 2 barres de buses sont intégrées dans le cadre de brosse de la machine pour l'irrigation de la brosse. Celle-ci dispose d'un diamètre d'env. 1 000 millimètres en service et se compose de segments en demi-coque dotés de poils en polyéthylène profilés ; l'entraînement de l'arbre de la brosse à double suspension s'effectue par un moteur au moyen d'une chaîne à tension automatique. La structure globale résistante à la corrosion et robuste se compose d'un cadre en aluminium soudé. Par ailleurs, d'autres composants inoxydables tels qu'une protection anti-éclaboussures fabriquée à partir d'un matériau polyester spécial transparent ou une roue de réglage en acier inoxydable ont été intégrés.
Caractéristiques et avantages
Roue de réglagePermet un ajustement vertical aux contours du véhicule et comprend un dispositif de réglage incliné. Les avants de véhicule présentant des angles jusqu'à 10° sont aisément atteints.
Dosage de détergentPossibilité d'ajout de détergent via la pompe de dosage au besoin.
Poignée de commande et de sécuritéLa rotation des brosses facilite le déplacement vers l'avant de l'installation par l'utilisateur. Dès qu'il relâche la poignée, la rotation des brosses s'arrête.
Structure légère en aluminium
- Très résistant aux influences extérieures.
- Le revêtement en demi-coque offre une protection fiable de l'utilisateur contre les éclaboussures.
Quatre roues de roulement et deux roues de guidage
- Excellente manœuvrabilité et stabilité.
- Maintien de trajectoire précis pendant le lavage de véhicules.
Spécifications
Données techniques
|Hauteur de l'installation (mm)
|4370
|Hauteur de lavage (mm)
|4205
|Besoin d'espace de lavage (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Fréquence (Hz)
|50
|Tension (V)
|400
Inclus dans la livraison
- Armoire de commande de l'installation
- Roues, hauteur standard
Équipement
- Nombre de brosses de lavage: 1 Pièce(s)
- Matière des brosses individuelle
- Réglage incliné avec roue de réglage
- Volants: 4 Pièce(s)
- Roues d'appui: 2 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage extérieur commandé manuellement des véhicules utilitaires