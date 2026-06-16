Notre vaste savoir-faire en matière de technologie pour le lavage de véhicules a servi de base pour le développement de cette installation de lavage monobrosse à commande manuelle (raccordement : 3~/400 V/50 Hz) pour les véhicules utilitaires tels que les autobus, les semi-remorques et les poids lourds jusqu'à une hauteur totale de 4,20 mètres. La RBS 6014 constitue une solution très efficace pour les parcs de véhicules jusqu'à 15 véhicules, particulièrement facile d'utilisation et permettant des manœuvres et un positionnement aisés grâce à 4 roues de roulement maniables. Elle permet également un ajustement facile aux contours du véhicule avec une inclinaison jusqu'à 10°. 2 barres de buses sont intégrées dans le cadre de brosse de la machine pour l'irrigation de la brosse. Celle-ci dispose d'un diamètre d'env. 1 000 millimètres en service et se compose de segments en demi-coque dotés de poils en polyéthylène profilés ; l'entraînement de l'arbre de la brosse à double suspension s'effectue par un moteur au moyen d'une chaîne à tension automatique. La structure globale résistante à la corrosion et robuste se compose d'un cadre en aluminium soudé. Par ailleurs, d'autres composants inoxydables tels qu'une protection anti-éclaboussures fabriquée à partir d'un matériau polyester spécial transparent ou une roue de réglage en acier inoxydable ont été intégrés.