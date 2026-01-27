Ob bei der manuellen Bodenreinigung oder auf großen Flächen mit der Scheuersaugmaschine: Hochglänzende Böden aus Granit oder Gneis sowie anderem Hartgestein benötigen ein spezielles Pflegemittel, das rückstands- und streifenfrei abtrocknet – so wie der FloorPro Glanzreiniger RM 755 von Kärcher. Er eignet sich optimal zur Unterhalts- und Zwischenreinigung dieser hochwertigen Beläge, ist jedoch auch auf anderen Oberflächen bis hin zu ableitfähigen ESD-Böden einsetzbar. Fett, Öl, Ruß und übliche mineralische Verunreinigungen durch Straßenschmutz beseitigt er schnell und zuverlässig. Für den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen und eine effiziente Nutzung des Tankvolumens ist er außerdem extra schaumarm eingestellt. FloorPro Glanzreiniger RM 755 ist abscheidefreundlich und hinterlässt nach der Reinigung einen angenehmen, frischen Duft.