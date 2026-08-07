VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 ist ein Fahrzeugpflegemittel mit höchster Wirksamkeit zum Einsatz in Pkw-Waschanlagen mit der Programmoption „Wachskonservierung“. Die spezielle Pflegeformel sorgt für eine bis zu 6 Monate anhaltende Wachskonservierung, die den Fahrzeuglack effektiv vor Straßenschmutz, Insektenrückständen, saurem Regen, Streusalz und weiteren lackschädigenden Umwelteinflüssen schützt. Gleichzeitig erzeugt das Wachs einen strahlenden Hochglanz, ohne dabei Rückstände auf Glasflächen zu hinterlassen oder Waschbürsten und Düsen der Anlage zu verkleben. Darüber hinaus wirkt Polish Plus RM 831 bei jeder Wasserhärte, ist frei von Mineralölen, Mineralkohlenwasserstoffen und VDA-konform. Enthaltene Tenside sind außerdem nach EEC 648/2004 umweltfreundlich biologisch abbaubar.