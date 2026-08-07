Le polish Plus RM 831 VehiclePro de Kärcher est un produit d'entretien de véhicules avec une efficacité maximale, destiné à l'utilisation dans les systèmes de lavage pour voitures disposant de l'option de programme « Conservation à la cire ». La formule d'entretien spéciale assure une conservation à la cire qui peut durer jusqu'à six mois et protège efficacement les surfaces peintes des véhicules contre les salissures provenant de la route, les résidus d'insectes, la pluie acide, le sel de déneigement ou autres influences extérieures susceptibles d'abîmer la peinture. Parallèlement, la cire produit une finition brillante éclatante sans laisser de résidus sur les surfaces vitrées ni coller les brosses et les buses de l'installation. Par ailleurs, le polish Plus RM 831 se montre efficace, quelle que soit la dureté de l'eau, est exempt d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux et est conforme aux normes VDA. Respectueux de l'environnement, les agents tensioactifs qu'il contient sont en outre biodégradables selon CEE 648/2004.