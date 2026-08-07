VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841, 20l
Saures Waschhallen- und Fliesenreinigerkonzentrat entfernt schnell und wirkungsvoll Kalk, Fett, Wachs- und Reinigungsmittelreste sowie Rostspuren von allen säurebeständigen Oberflächen.
Zur Grund- und Unterhaltsreinigung gefliester Waschhallen und Waschanlagenportale mit Hochdruckreinigern oder Sprühgeräten: der VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841 von Kärcher. Der saure Reiniger beseitigt genauso effektiv wie schnell auch hartnäckige Kalk-, Öl-, Fett- und Rostablagerungen sowie Rückstände von Reinigungsmitteln und Wachsen von allen säurebeständigen Oberflächen. Dazu ist das angenehm und frisch duftende Reinigungsmittel frei von NTA, Mineralölen sowie Mineralkohlenwasserstoffen, enthaltene Tenside sind nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar. Dank seiner schnell öl-/wassertrennenden Eigenschaften ist RM 841 zudem abscheidefreundlich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|Gewicht (kg)
|21.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|22.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 240 x 390
Eigenschaften
- Wirkungsvoller, saurer Reiniger für Waschhallen und Waschanlagenportale
- Entfernt schnell und effektiv Kalk-, Öl-, Fett- und Rostablagerungen sowie Reinigungsmittelrückstände
- Entfernt zuverlässig hartnäckige Verkalkungen
- Geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung
- Schnell wirksam
- Angenehmer, frischer Duft
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei
- Frei von Mineralölen sowie Mineralkohlenwasserstoffen
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Anwendungsgebiete
- Waschanlage und Waschhalle