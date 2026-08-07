Zur Grund- und Unterhaltsreinigung gefliester Waschhallen und Waschanlagenportale mit Hochdruckreinigern oder Sprühgeräten: der VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841 von Kärcher. Der saure Reiniger beseitigt genauso effektiv wie schnell auch hartnäckige Kalk-, Öl-, Fett- und Rostablagerungen sowie Rückstände von Reinigungsmitteln und Wachsen von allen säurebeständigen Oberflächen. Dazu ist das angenehm und frisch duftende Reinigungsmittel frei von NTA, Mineralölen sowie Mineralkohlenwasserstoffen, enthaltene Tenside sind nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar. Dank seiner schnell öl-/wassertrennenden Eigenschaften ist RM 841 zudem abscheidefreundlich.