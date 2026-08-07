Pour le nettoyage en profondeur et courant des halls de lavage et des portiques de lavage carrelés avec des nettoyeurs haute pression ou des pulvérisateurs : détergent pour halls de lavage et carrelages VehiclePro RM 841 de Kärcher. Ce nettoyant acide élimine aussi efficacement que rapidement même les dépôts tenaces de calcaire, d'huile, de graisse et de rouille ainsi que les résidus de détergent et de cire sur toutes les surfaces résistantes aux acides. Ce détergent au parfum frais et agréable est en outre formulé sans NTA, huiles minérales ou hydrocarbures d'huiles minérales ; les agents tensioactifs qu'il contient sont biodégradables conformément au règlement CE n° 648/2004. Grâce à ses propriétés de séparation rapide de l'huile et de l'eau, le RM 841 favorise en outre l'action du séparateur d'huile.