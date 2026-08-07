Nettoyant halls de lavage et carrelages VehiclePro RM 841, 20l
Ce concentré acide pour le nettoyage des halls de lavage et des carrelages élimine rapidement et efficacement le calcaire, la graisse, les résidus de cire et de détergent ainsi que les traces de rouille sur toutes les surfaces résistantes aux acides.
Pour le nettoyage en profondeur et courant des halls de lavage et des portiques de lavage carrelés avec des nettoyeurs haute pression ou des pulvérisateurs : détergent pour halls de lavage et carrelages VehiclePro RM 841 de Kärcher. Ce nettoyant acide élimine aussi efficacement que rapidement même les dépôts tenaces de calcaire, d'huile, de graisse et de rouille ainsi que les résidus de détergent et de cire sur toutes les surfaces résistantes aux acides. Ce détergent au parfum frais et agréable est en outre formulé sans NTA, huiles minérales ou hydrocarbures d'huiles minérales ; les agents tensioactifs qu'il contient sont biodégradables conformément au règlement CE n° 648/2004. Grâce à ses propriétés de séparation rapide de l'huile et de l'eau, le RM 841 favorise en outre l'action du séparateur d'huile.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids (kg)
|21.8
|Poids emballage inclus (kg)
|22.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 240 x 390
Propriétés
- Nettoyant acide efficace pour les halls de lavage et les portiques de lavage
- Élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire, d'huile, de graisse et de rouille ainsi que des résidus de détergent
- Élimine de manière fiable les dépôts calcaires tenaces
- Idéal pour le nettoyage courant et en profondeur
- Agit rapidement
- Parfum de fraîcheur agréable
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Sans NTA
- Exempt d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
- Installations et stations de lavage