Kennzeichnungsfrei und mit dem EU Ecolabel zertifiziert sowie dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet, vereint unser Glasreiniger SurfacePro CA 40 R eco!perform mühelos eine hohe Reinigungskraft mit Umweltfreundlichkeit und Anwendersicherheit. Komfortabel gebrauchsfertig zur manuellen Reinigung mit der Sprühmethode eingestellt, eignet sich das Reinigungsmittel auf Alkoholbasis nicht nur hervorragend für Glasflächen wie Fenster oder Spiegel, sondern ebenfalls für Oberflächen aus Kunststoff. Fingerabdrücke, Fett- und Emissionsverschmutzungen sowie Stäube werden dabei zuverlässig beseitigt. Selbst glänzende Flächen trocknen schnell und streifenfrei ab, zurück bleibt lediglich ein angenehmer Zitrusduft. Zeitaufwendiges Nachreiben entfällt. SurfacePro CA 40 R eco!perform ist in mehreren Gebindegrößen erhältlich – die 0,5-Liter-Mehrwegflasche ist wiederbefüllbar und eignet sich zudem zur Anwendung mit dem hochwertigen 2-in-1-Schaumsprühkopf von Kärcher.