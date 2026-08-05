Nasssauger WVP 10 Adv
Unser akkubetriebener Nasssauger WVP 10 Adv liegt jederzeit gut in der Hand, ob Sie nun vertikal, horizontal oder über Kopf arbeiten. Ideal für alle glatten Flächen wie Fenster oder Fliesen.
Ob Sie unseren handgehaltenen Nasssauger WVP 10 Adv nun als Fenstersauger verwenden, Fliesen, Spiegel, Vitrinen, Theken oder jede andere glatte Oberfläche damit reinigen, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Sie in jeder Lage, wenn nötig sogar über Kopf, streifenfreie Reinigungsergebnisse erzielen werden. Dafür sorgt unter anderem der schnelldrehende Motor, der über eine deutlich höhere Absaugleistung verfügt als bei herkömmlichen Haushaltssaugern üblich. Das akkubetriebene, leichte und robuste Gerät überzeugt darüber hinaus mit durchdachten Details, wie beispielsweise dem 200-Milliliter-Schmutzwassertank, der simpel und schnell zu entleeren ist und bei Bedarf einfach in der Spülmaschine gereinigt werden kann. Oder auch mit dem manuell einstellbaren Abstandhalter für perfekte Ergebnisse bis an die Kanten. Bei der Version WVP 10 Adv erhalten Sie einen zusätzlichen Wechselakku, ein Schnellladegerät, Reinigungsmittel sowie eine Sprühflasche mit 2 Wischbezügen. Damit ermöglicht der WVP 10 Adv nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten.
Merkmale und Vorteile
Leicht, ergonomisch und universell einsetzbarGeeignet für jede Art glatter Flächen, ob horizontal, vertikal oder sogar über Kopf. Komfortabel im Handling und leicht zu bedienen. Sicheres und angenehmes Handling durch Gummierung am Handgriff.
Akku entnehm- und wechselbarErlaubt externes Akkuladen und in Verbindung mit einem 2. Akku unterbrechungsfreies Arbeiten. Ladezustand wird über 3 Leuchtdioden oberhalb des Ein-/Ausschalters angezeigt.
Komfortable Reinigung von RändernStreifenfreie Reinigungsergebnisse bis an Kanten dank des manuell einstellbaren Abstandhalters.
Großes Volumen des Schmutzwassertanks
- Verringert Arbeitsunterbrechungen durch häufiges Entleeren und erhöht somit die Produktivität.
- Bessere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit.
Version WVP 10 Adv mit Schnellladegerät
- Schnellladegerät und 2. Akku ermöglichen nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten.
Version WVP 10 Adv mit zusätzlicher schmaler Absaugdüse
- Speziell für kleine Flächen, die mit der Standarddüse nicht zugänglich sind.
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku
- Erlaubt Arbeitszeiten von rund 30 Minuten am Stück.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)
|170
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|200
|Akkuladezeit (min)
|50
|Akkulaufzeit (min)
|35
|Akkutyp
|Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
|Akkuspannung (V)
|3.7
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.3
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|280 x 130 x 335
Lieferumfang
- Oberflächenreiniger-Konzentrat CA 30 R (1 × 500 ml)
- Sprühflasche (500 ml)
- Mikrofaser-Wischbezug Indoor: 1 x
- Mikrofaser-Wischbezug Outdoor: 1 x
- Akku
- Inklusive Wechselakku
- Schnellladestation
- Schmutzkratzer
Ausstattung
- Saugdüsenbreite: 280 mm, 170 mm
Videos
Anwendungsgebiete
- Baugewerbe
- Einzelhandel
- Bürogebäude
- Gastgewerbe
- Restaurants und Catering
- Gesundheitswesen
Zubehör
Reinigungsmittel
WVP 10 Adv Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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