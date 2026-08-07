SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform, 5l

Hochkonzentrierter, schnell und streifenfrei abtrocknender Oberflächenreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.

Vielseitig anwendbar und hochkonzentriert: Der Oberflächenreiniger SurfacePro CA 30 C eco!perform bietet sowohl ein breites Wirkspektrum gegen vielfältige Verschmutzungen als auch unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Bei der Unterhaltsreinigung von harten, flexiblen, wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen eignet er sich einerseits zum Feuchtwischen nach der Sprüh-/Schaummethode, andererseits auch zum Nasswischen mit der Eimermethode. Dabei löst das Reinigungsmittel sicher und zuverlässig Essenreste, Fettverschmutzungen, Kaffeeflecken, Schuhcreme, Gehspuren oder auch Ablagerungen von Tabakrauch – zurück bleibt nur ein angenehmer Zitrusduft. Das kennzeichnungsfreie Hochkonzentrat ist zudem sehr sparsam dosierbar, trocknet schnell ab und hinterlässt selbst auf glänzenden Flächen keine Streifen. Dazu ist SurfacePro CA 30 C eco!perform gemäß dem EU Ecolabel zertifiziert sowie mit dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 5
Verpackungseinheit (Stück) 2
pH-Wert 11
Gewicht (kg) 5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5.4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 192 x 145 x 248
Eigenschaften
  • Universelles Oberflächen-Reinigungskonzentrat
  • Entfernt effektiv Essenreste, Fettverschmutzungen, Nikotinablagerungen, Kaffeeflecken, Schuhcreme, Gehspuren usw.
  • Sehr gute Reinigungswirkung auf allen wasser- und alkoholbeständigen harten und flexiblen Oberflächen
  • Streifenfrei selbst auf hochglänzenden Flächen
  • Auch zur Bodenreinigung geeignet
  • Angenehmer, frischer Citrusduft
  • Trägt das europäische Umweltzeichen (EU Ecolabel)
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform, 5l
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform, 5l
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform, 5l
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform, 5l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Anwendungsgebiete
  • Boden-und Oberflächenreinigung
Zubehör