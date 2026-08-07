Détergent pour surfaces SurfacePro CA 30 C eco!perform, 5l
Détergent concentré pour surfaces, à usage universel, à séchage rapide et sans traces, destiné aux sols et aux surfaces intérieures, y compris les finitions brillantes. Avec certification par l'écolabel européen.
Utilisable de façon polyvalente et très concentré : le nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 C eco!perform offre non seulement un large spectre d'action contre des salissures variées, mais également différentes possibilités d'utilisation. Lors du nettoyage courant des surfaces dures, souples, résistantes à l'eau et à l'alcool, il convient d'une part au lavage à faible humidité selon la méthode spray/mousse et d'autre part au lavage humide avec la méthode du seau. À cet effet, le détergent dissout de manière sécurisée et fiable les résidus alimentaires, les dépôts de graisse, les taches de café, le cirage, les traces de passage ou encore les dépôts dus à la fumée de tabac pour ne laisser qu'un agréable parfum d'agrumes. Ce produit très concentré sans obligation de marquage permet en outre un dosage très économe, sèche rapidement et ne laisse aucune trace, même sur les surfaces à finition brillante. En outre, SurfacePro CA 30 C eco!perform est certifié selon l'écolabel européen et porte le label environnemental de la république d'Autriche.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|2
|pH
|11
|Poids (kg)
|5
|Poids emballage inclus (kg)
|5.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|192 x 145 x 248
Propriétés
- Détergent concentré universel pour surfaces
- Élimine efficacement les résidus alimentaires, les dépôts de graisse, les dépôts de nicotine, les taches de café, le cirage, les traces de passage, etc.
- Excellent pouvoir nettoyant sur toutes les surfaces dures et souples résistantes à l'eau et à l'alcool
- Ne laisse pas de traces, même sur les surfaces à finition poli miroir
- Également adapté au nettoyage des sols
- Parfum d'agrumes agréable et frais
- Porte le label environnemental européen (écolabel européen)
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols et surfaces