CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA, 0.8kg
Pulverförmiger Grundreiniger zur Sprühextraktion aller textiler Bodenbeläge (auch aus Wollfasern). Dank innovativer iCapsol-Technologie ganz ohne Ausspülen anzuwenden. Mit Geruchsabsorber.
Zur zeitsparenden, maschinellen Teppichgrundreinigung in einem Arbeitsgang und ganz ohne Ausspülen: unser CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA. Geeignet zur Anwendung mit unseren Puzzi-Sprühextraktionsgeräten sowie Teppichreinigungsautomaten (BRC) verfügt das reinigungsstarke Pulver über die innovative iCapsol-Technologie. Hierbei wird bei der Reinigung von textilen Bodenbelägen der Schmutz förmlich eingekapselt, kristallisiert schließlich während der Trocknung aus und kann danach ohne einen weiteren Spülvorgang einfach mit einem Bürstsauger abgesaugt werden. Dies gewährleistet sehr kurze Trocknungszeiten und macht den Teppich schnell wieder begehbar. Selbst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen werden zuverlässig entfernt, während der integrierte Geruchsabsorber wirkungsvoll unangenehme Gerüche wie Tabakrauch, Urin oder Schweiß beseitigt. Der phosphatfreie Grundreiniger ist Woolsafe-zertifiziert und somit neben synthetischen Fasern auch für natürliche Fasern aus Wolle geeignet. Seine pulverförmige Konsistenz sorgt dabei für eine einfache und sichere Handhabung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (kg)
|0.8
|Verpackungseinheit (Stück)
|4
|pH-Wert
|9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9
Eigenschaften
- Wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- iCapsol Technologie: Kein Spülen notwendig, dadurch schnelle Wiederbegehbarkeit
- Materialschonend
- Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- Mit integriertem Geruchsvernichter. Beseitigt wirkungsvoll unangenehme Gerüche wie Schweiß, Urin, Nikotin usw.
- Verkürzte Trocknungszeit
- Verbessert die Bodenhygiene
- Frei von Bleichmitteln
- Angenehmer, frischer Duft
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Autoaufbereitung
- Textile Oberflächen