Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 Pulver OA, 0.8kg
Nettoyant en profondeur en poudre pour l'injection-extraction sur tous les revêtements de sol textiles (y compris en fibres de laine). Utilisable sans aucun rinçage grâce à la technologie iCapsol innovante. Avec absorbeur d'odeurs.
Pour un nettoyage en profondeur mécanique rapide des moquettes en un seul passage et sans aucun rinçage : notre nettoyant en poudre RM 760 OA iCapsol CarpetPro. Adaptée à l'application avec nos appareils d'injection-extraction Puzzi et nos machines de nettoyage des moquettes (BRC), cette poudre puissante dispose de la technologie iCapsol innovante. Grâce à cette dernière, la saleté est littéralement encapsulée lors du nettoyage des revêtements de sol textiles, cristallise ensuite pendant le séchage et peut enfin simplement être aspirée à l'aide d'un aspiro-brosseur sans rinçage supplémentaire. Cela garantit des temps de séchage très courts et la moquette redevient rapidement praticable. Même les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces sont enlevées de manière fiable tandis que l'absorbeur d'odeurs intégré élimine efficacement les odeurs désagréables, par ex. de tabac, d'urine ou de transpiration. Ce nettoyant en profondeur sans phosphates est certifié Woolsafe et convient ainsi non seulement aux fibres synthétiques, mais également aux fibres naturelles en laine. Sa texture poudreuse assure en outre une application simple et sécurisée.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (kg)
|0.8
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|4
|pH
|9
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
Propriétés
- Détergent en profondeur efficace pour le nettoyage des revêtements textiles et des capitonnages par injection-extraction
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches.
- Respectueux des matériaux
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Avec absorbeur d'odeurs intégré. Élimine efficacement les odeurs désagréables, par ex. de transpiration, d'urine, de nicotine, etc.
- Temps de séchage réduit
- Améliore l'hygiène des sols
- Sans agents blanchissants
- Parfum de fraîcheur agréable
- Certifié WoolSafe pour la concentration d'utilisation
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Entretien de voiture
- Surfaces textiles