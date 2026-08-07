Pour un nettoyage en profondeur mécanique rapide des moquettes en un seul passage et sans aucun rinçage : notre nettoyant en poudre RM 760 OA iCapsol CarpetPro. Adaptée à l'application avec nos appareils d'injection-extraction Puzzi et nos machines de nettoyage des moquettes (BRC), cette poudre puissante dispose de la technologie iCapsol innovante. Grâce à cette dernière, la saleté est littéralement encapsulée lors du nettoyage des revêtements de sol textiles, cristallise ensuite pendant le séchage et peut enfin simplement être aspirée à l'aide d'un aspiro-brosseur sans rinçage supplémentaire. Cela garantit des temps de séchage très courts et la moquette redevient rapidement praticable. Même les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces sont enlevées de manière fiable tandis que l'absorbeur d'odeurs intégré élimine efficacement les odeurs désagréables, par ex. de tabac, d'urine ou de transpiration. Ce nettoyant en profondeur sans phosphates est certifié Woolsafe et convient ainsi non seulement aux fibres synthétiques, mais également aux fibres naturelles en laine. Sa texture poudreuse assure en outre une application simple et sécurisée.