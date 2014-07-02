Appareil d'injection-extraction Puzzi 10/2 Adv
En série avec un suceur pour tapis/moquette de 240 mm, un dosage en solution antimousse, un logement RM et un raccordement pour la tête de lavage PW Power – l'appareil d'injection-extraction Puzzi 10/2 Adv pour un rendement surfacique plus élevé.
L'injecteur-extracteur professionnel Puzzi 10/2 Adv de Kärcher offre une très bonne puissance d'aspiration et permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques, ainsi qu'une remise en état rapide des surfaces textiles. À cet effet, l'appareil d'injection-extraction injecte la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres textiles puis la réaspire en décollant en même temps la saleté : il convient ainsi parfaitement au nettoyage des tapis/moquettes et autres surfaces textiles. Une tête de lavage Power disponible en option et sa brosse-rouleau rotative permettent d'augmenter le rendement surfacique et d'intensifier la puissance de nettoyage. Le dosage en solution antimousse intégré permet notamment d'éviter toute formation excessive de mousse dans le réservoir d'eau sale lors du rinçage de moquettes shampouinées. Le format robuste et compact du Puzzi 10/2 Adv garantit une longue durée de vie et donc une rentabilité élevée. Il est idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments ou l'hôtellerie et la restauration. Pour mieux voir l'eau sale, le couvercle de l'appareil ainsi que le suceur pour sol sont transparents. Contenus dans la livraison : suceur pour tapis/moquette de 240 mm, raccordement pour tête de lavage PW Power, logement pour tablettes RM, poignée de transport ergonomique et crochet pour ranger le câble.
Caractéristiques et avantages
Performance de nettoyage exceptionnelle
- Nettoyage en profondeur parfait des surfaces textiles.
- Séchage et réutilisabilité rapides grâce à la puissance de réaspiration exceptionnelle.
- Excellent résultat de nettoyage avec effet avant/après visible.
Qualité professionnelle : extrêmement robuste et durable
- Pompe efficace avec une longue durée de vie.
- Turbine performante avec une excellente puissance de réaspiration.
Kit complet pour le nettoyage des moquettes
- Raclette d'aspiration souple pour un angle d'aspiration optimal et un séchage parfait.
- Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur intégré.
- Deuxième poignée ergonomique pour plus de confort d'utilisation.
Raccordement intégré pour la tête de lavage PW Power
- Tête de lavage Power pour un rendement surfacique plus élevé.
- Brosse-rouleau rotative pour redresser les fibres de la moquette/du tapis.
- Nettoyage plus intensif des tapis et des revêtements de sol textiles.
Réservoir 2 en 1 intelligent et amovible
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage confortable et facile de l'eau sale.
Utilisation simple grâce à 2 grands boutons-poussoirs
- Plus besoin de se pencher : l'appareil s'allume et s'éteint au pied, vite et simplement.
- Méthode tout-en-1 rapide : injection et aspiration combinées en une seule opération.
- Méthode en 2 étapes : pulvériser sur les fibres et laisser agir – puis aspirer.
Système de dosage antimousse intégré
- Idéal pour nettoyer les tapis et les revêtements de sol textiles shampouinés.
- Empêche toute formation excessive de mousse dans le réservoir d'eau sale.
Logement intégré pour les tablettes détergentes
- Les tablettes sont toujours à portée de main et à l'abri de l'humidité.
- Stockage sécurisé contre les pertes, même pendant le transport.
- Permet de doser en fonction des besoins.
Crochet pour câble
- Pour ranger le câble d'alimentation en toute sécurité.
- Pratique, protège les câbles.
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Rangement des accessoires intégré
- Fixation intégrée pour le tube d'aspiration avec suceur pour sol dans la poignée de transport.
- Facile et pratique à transporter et à stocker.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|30 - 45
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Débit d'injection (l/min)
|2
|Pression d'injection (bar)
|2
|Réservoir eau propre/sale (l)
|10 / 9
|Puissance turbine (W)
|1250
|Puissance pompe (W)
|80
|Tension (V)
|220 - 240
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|11.5
|Poids emballage inclus (kg)
|16.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|705 x 320 x 435
Inclus dans la livraison
- prise pour têtes de lavage professionnelles: PW 30/1
- Détergents: Tablettes RM 760, 2 Pièce(s)
- Flexible d'injection/d'aspiration: 2.5 m
- Compartiment pour détergent en tablettes
- Crochet pour câble
- Suceur pour sol: 240 mm
- Pistolet d'injection/d'extraction
- Manche en D pour tube injecteur/d'aspiration
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale
- Tube injecteur/d'aspiration: 1 Pièce(s)
Équipement
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour meubles/suceur pour fentes
- Embout de buse: Suceur pour sol, jaune
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage en profondeur des moquettes et des revêtements de sol textiles
- Pour le nettoyage d'appoint et le traitement ciblé des taches sur les moquettes
- Pour un nettoyage en profondeur ciblé des moquettes peu étendues
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange Puzzi 10/2 Adv
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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