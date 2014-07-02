Appareil d'injection-extraction Puzzi 30/4
L'appareil d'injection-extraction Puzzi 30/4 constitue une solution de nettoyage économique pour les surfaces textiles étendues et garantit un travail ergonomique, sans fatigue et rapide.
Avec 66 dB (A), l'appareil d'injection-extraction Puzzi 30/4 est l'aspirateur eau le plus silencieux de sa catégorie, ce qui en fait l'outil idéal pour le nettoyage dans les lieux sensibles au bruit. Avec une capacité d'eau propre de 30 l et un suceur pour sol de 350 mm, cet appareil d'injection-extraction innovant est particulièrement adapté au nettoyage des surfaces textiles étendues. Lors de la conception de l'appareil, une grande importance a été accordée à l'ergonomie, à l'absence de fatigue et au gain de temps. Le concept d'utilisation EASY Operation et le format balai ergonomique facilitent grandement le maniement. Des pictogrammes faciles à comprendre accélèrent la prise en main. Le réservoir à eau sale est amovible et la poignée ainsi que la géométrie du réservoir sont conçues pour un transport ergonomique. Ce réservoir étant facile à nettoyer, il peut aussi servir au remplissage du réservoir d'eau propre. La configuration rapide permet de gagner du temps et de réduire les coûts. L'appareil offre un temps de séchage jusqu'à 30 % plus rapide que celui de la concurrence. La raclette d'aspiration souple, qui garantit toujours un angle d'aspiration optimal, y contribue également. Le Puzzi 30/4 est facile à transporter, y compris en position horizontale avec le réservoir d'eau propre plein, et convient en outre très bien aux escaliers grâce à ses grandes roues fixes.
Caractéristiques et avantages
Prise pour tête de lavage PW 30La prise de courant intégrée permet une utilisation flexible de la PW 30/1 sans une source d'alimentation supplémentaire. Lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation, la prise de courant est protégée par un rabat à fermeture automatique. La brosse PW 30/1 augmente les performances de nettoyage de l'injecteur-extracteur.
Support pour suceur solPour la protéger de la saleté, la poignée du réservoir d'eau sale est fixée à l'extérieur. Le réservoir d'eau sale est facile à enlever et peut également être utilisé pour remplir le réservoir d'eau douce. Une brève description sur l'arrière de la cuve à eau sale explique le processus de travail d'une manière qui est facile à comprendre.
Très silencieuseAvec seulement 66 dB (A), le Puzzi 30/4 est l'aspirateur eau le plus silencieux de sa catégorie. Grâce à son faible niveau sonore, la machine peut être utilisée partout, même pendant les heures ouvrables et dans les hôtels. Les faibles émissions de bruit protège l'opérateur et permettent des intervalles plus long entre chaque session de nettoyage.
Réservoir à grande capacité
- Même avec un réservoir de 30 litres rempli d'eau propre, le Puzzi 30/4 peut être facilement transporté couché sur le dos.
- L'indicateur de niveau d'eau intégré indique à l'opérateur le niveau actuel d'eau propre.
- Le filtre d'eau propre protège les composants et peut être enlevé sans outils pour être néttoyé.
EASY Operation
- Sélection simple via un bouton rotatif (appareil Arrêt, injection, extraction, injection-extraction).
- Commande facilitée par des pictogrammes explicites.
- Emplacement facile d'accès du bouton rotatif sur le dessus de l'appareil.
Format balai ergonomique
- Travail sans fatigue et rapide grâce à la conception élaborée de l'appareil.
- Transport ergonomique grâce à la géométrie spéciale du réservoir et de la poignée.
Larges roues de transport
- Grâce à ses grandes roues, le Puzzi 30/4 est facile à manœuvrer, y compris lorsqu'il est totalement rempli.
- Roues de 30 cm de diamètre facilement manœuvrables.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|60 - 75
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Débit d'injection (l/min)
|3
|Pression d'injection (bar)
|4
|Réservoir eau propre/sale (l)
|30 / 15
|Puissance turbine (W)
|1200
|Puissance pompe (W)
|70
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Longueur du câble (m)
|15
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|26
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|580 x 460 x 930
Inclus dans la livraison
- prise pour têtes de lavage professionnelles: PW 30/1
- Flexible d'injection/d'aspiration: 4 m
- Suceur pour sol: 350 mm
- Pistolet d'injection/d'extraction
- Manche en D pour tube injecteur/d'aspiration
- Tube injecteur/d'aspiration: 1 Pièce(s), 700 mm, Acier inoxydable
Équipement
- Embout de buse: Suceur pour sol, jaune
