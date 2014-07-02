Appareil d'injection-extraction Puzzi 10/1
En série avec un suceur pour tapis/moquette de 240 mm et un suceur pour meubles à insérer dans le pistolet de pulvérisation/aspiration - l'appareil d'injection-extraction Puzzi 10/1 pour le nettoyage des meubles rembourrés et des tapis ou moquettes.
L'injecteur-extracteur professionnel Puzzi 10/1 de Kärcher offre une très bonne puissance d'aspiration et permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques, ainsi qu'une remise en état rapide des surfaces textiles. À cet effet, l'appareil d'injection-extraction injecte la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres textiles puis la réaspire en décollant en même temps la saleté : il convient ainsi parfaitement au nettoyage des capitonnages, des tapis/moquettes et autres surfaces textiles. Le format robuste et compact du Puzzi 10/1 garantit une longue durée de vie et donc une rentabilité élevée. Il est idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, l'hôtellerie et la restauration ou le nettoyage intérieur des véhicules. Pour mieux voir l'eau sale, le couvercle de l'appareil ainsi que le suceur pour meubles et le suceur pour sol sont transparents. De grands boutons-poussoirs actionnés à la main ou au pied augmentent le confort d'utilisation. Par ailleurs, l'appareil est équipé d'un crochet pour câble intégré, ainsi que d'une fixation pour le suceur pour meubles et le tube d'aspiration.
Caractéristiques et avantages
Performance de nettoyage exceptionnelleNettoyage en profondeur parfait des surfaces textiles. Séchage et réutilisabilité rapides grâce à la puissance de réaspiration exceptionnelle. Excellent résultat de nettoyage avec effet avant/après visible.
Qualité professionnelle : extrêmement robuste et durablePompe efficace avec une longue durée de vie. Turbine performante avec une excellente puissance de réaspiration. Un design robuste et un pare-chocs protègent l'appareil contre les chocs et les coups.
Kit complet pour le nettoyage des moquettesRaclette d'aspiration souple pour un angle d'aspiration optimal et un séchage parfait. Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur intégré. Deuxième poignée ergonomique pour plus de confort d'utilisation.
Suceur fauteuil pratique
- Nettoyage facile et efficace des capitonnages et des tissus d'ameublement.
- Idéal pour le nettoyage intérieur des véhicules.
- Buse de 110 millimètres de large à insérer dans le pistolet de pulvérisation/aspiration.
Réservoir 2 en 1 intelligent et amovible
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage confortable et facile de l'eau sale.
Utilisation simple grâce à 2 grands boutons-poussoirs
- Plus besoin de se pencher : l'appareil s'allume et s'éteint au pied, vite et simplement.
- Méthode tout-en-1 rapide : injection et aspiration combinées en une seule opération.
- Méthode en 2 étapes : pulvériser sur les fibres et laisser agir – puis aspirer.
Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360
- Facile à manœuvrer, même sur des surfaces irrégulières.
- Particulièrement maniable et flexible à prendre en main lors du nettoyage.
Crochet pour câble
- Pour ranger le câble d'alimentation en toute sécurité.
- Pratique, protège les câbles.
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Rangement intégré pour le suceur pour meubles et le suceur moquettes
- Grâce au système à clip, le suceur pour meubles est toujours à portée de main.
- Fixation intégrée pour le tube d'aspiration avec suceur pour sol dans la poignée de transport.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|20 - 25
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Débit d'injection (l/min)
|1
|Pression d'injection (bar)
|1
|Réservoir eau propre/sale (l)
|10 / 9
|Puissance turbine (W)
|1250
|Puissance pompe (W)
|40
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|10.5
|Poids emballage inclus (kg)
|16.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|690 x 325 x 440
Inclus dans la livraison
- Suceur fauteuil
- Détergents: Tablettes RM 760, 2 Pièce(s)
- Flexible d'injection/d'aspiration: 2.5 m
- Crochet pour câble
- Suceur pour sol: 240 mm
- Pistolet d'injection/d'extraction
- Manche en D pour tube injecteur/d'aspiration
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale
- Tube injecteur/d'aspiration: 1 Pièce(s)
Équipement
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour meubles/suceur pour fentes
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour sol
- Embout de buse: Suceur fauteuil, bleu
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des capitonnages et des tissus d'ameublement
- Pour le nettoyage d'appoint et le traitement ciblé des taches sur les moquettes
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des sièges de véhicule en textile
- Pour un nettoyage en profondeur ciblé des moquettes peu étendues
- Pour le nettoyage des capitonnages et des surfaces textiles dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
- Pour le nettoyage en profondeur des moquettes et des revêtements de sol textiles
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange Puzzi 10/1
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.