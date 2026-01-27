CarpetPro Reiniger RM 764 OA, 10l

Reinigungsstarker, flüssiger Grundreiniger zur Sprühextraktion für textile Bodenbeläge aus synthetischen sowie natürlichen Fasern. Mit integriertem, wirkungsvollem Geruchsvernichter.

Woolsafe-zertifiziert und damit auch für natürliche Fasern geeignet überzeugt der flüssige und phosphatfreie CarpetPro Reiniger RM 764 OA mit hervorragenden Ergebnissen bei der Reinigung aller textilen Bodenbeläge. Ob Synthetik- oder Naturfasern – der kraftvolle, sofort einsetzbare Grundreiniger beseitigt zuverlässig Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen sowie unangenehme Gerüche wie beispielsweise von Tabakrauch, Schweiß oder Urin. CarpetPro Reiniger RM 764 OA eignet sich für Gebäudereinigungsprofis ideal zur Sprühextraktion mit Puzzi-Sprühextraktionsgeräten sowie Teppichreinigungsmaschinen in der 2-Schritt-Methode. 

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 10
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 9.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 10.8
Anwendungsgebiete
  • Autoaufbereitung
  • Textile Oberflächen
