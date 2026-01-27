Certifié Woolsafe et de ce fait également adapté aux fibres naturelles, le nettoyant liquide et sans phosphates RM 764 OA CarpetPro se distingue par ses excellents résultats lors du nettoyage de tous les revêtements de sol textiles. Qu'il s'agisse de fibres synthétiques ou naturelles, le nettoyant en profondeur puissant et prêt à l'emploi élimine de manière fiable les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales, de même que les odeurs désagréables, par exemple de tabac, de transpiration ou d'urine. Le nettoyant RM 764 OA CarpetPro est idéal pour les professionnels du nettoyage de bâtiments dans le cadre d'une injection-extraction avec les appareils d'injection-extraction Puzzi et les machines de nettoyage des moquettes selon la méthode en 2 étapes.