SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform, 5l
EU Ecolabel-zertifizierter, gebrauchsfertiger WC-Reiniger mit viskoser Gelformel für eine sehr gute Haftung auf der Innenseite von Toiletten und Urinalen sowie beste Reinigungsergebnisse.
Dank seiner viskosen Konsistenz haftet der SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform von Kärcher hervorragend auch an senkrechten Flächen von Toiletten und Urinalen und sorgt so für längere Einwirkzeiten sowie bessere Reinigungsergebnisse. Das Reinigungskonzentrat wird zur manuellen Unterhaltsreinigung pur in Toiletten und Urinalen, verdünnt auf Boden und Oberflächen angewandt. Die funktionale Verschlusskappe ermöglicht eine komfortable Anwendung, die reinigungsaktive Zitronensäure ist hoch wirksam und sorgt für einen angenehmen Zitrusduft. Mineralische Verschmutzungen wie Kalkrückstände, Kalkseife, Urinstein sowie typische organische Verschmutzungen in Toiletten und Fett- und Seifenrückstände beseitigt er schnell, zuverlässig und dank seiner nachhaltigen Formulierung auch sehr umweltfreundlich. Dazu ist der SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform nach den strengen Vorgaben des EU Ecolabels zertifiziert und mit dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|5
|Verpackungseinheit (Stück)
|2
|pH-Wert
|2
|Gewicht (kg)
|5.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Eigenschaften
- Wirksames Sanitär-Grundreinigungsmittel
- Entfernt Kalk- und Urinstein, Seifenrückstände, Fett und Absatzstriche
- Mit Gel-Formel für eine bessere Haftung auf senkrechten Oberflächen
- Gespülte Oberflächen trocknen streifenfrei ab
- Materialschonend
- Angenehmer, frischer Duft
- Trägt das europäische Umweltzeichen (EU Ecolabel)
- Mit Easy-to-clean Effekt. Erleichtert nachfolgende Reinigungen
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Anwendungsgebiete
- Sanitärbereich