Détergent en profondeur pour sanitaires SanitPro CA 10 C eco!perform, 5l
Détergent pour WC prêt à l'emploi, certifié par l'écolabel européen, avec formule gel visqueuse pour une excellente adhérence à l'intérieur des toilettes et des urinoirs, associée à un résultat de nettoyage optimal.
Grâce à sa texture visqueuse, le nettoyant en profondeur pour sanitaires SanitPro CA 10 C eco!perform de Kärcher offre une excellente adhérence, y compris sur les surfaces verticales des toilettes et des urinoirs, assurant ainsi un temps d'action prolongé et de meilleurs résultats de nettoyage. Ce détergent concentré s'utilise pur pour le nettoyage courant manuel des toilettes et des urinoirs et dilué sur le sol ainsi que les surfaces. Le bouchon fonctionnel permet une application pratique tandis que l'acide citrique pour un nettoyage actif s'avère très efficace tout en diffusant un agréable parfum d'agrumes. Il garantit une élimination rapide, fiable et – grâce à sa formule durable – aussi très écologique des souillures minérales comme les résidus de calcaire, le savon calcaire et le tartre urinaire ainsi que des souillures organiques typiques des toilettes et des résidus de graisse et de savon. De plus, le nettoyant en profondeur pour sanitaires SanitPro CA 10 C eco!perform est certifié selon les critères stricts de l'écolabel européen et porte le label environnemental de la république d'Autriche.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|2
|pH
|2
|Poids (kg)
|5.3
|Poids emballage inclus (kg)
|5.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|192 x 145 x 248
Propriétés
- Nettoyant en profondeur efficace pour sanitaires
- Suppression des dépôts de calcaire et d'urine, des résidus de savon, de la graisse et des marques de talons
- Avec formule gel pour une meilleure adhérence sur les surfaces verticales
- Les surfaces rincées sèchent sans traces
- Respectueux des matériaux
- Parfum de fraîcheur agréable
- Porte le label environnemental européen (écolabel européen)
- Avec effet Easy-to-clean. Facilite les nettoyages ultérieurs
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
- Sanitaires