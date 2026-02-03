SC 1 Multi Comfort
Der kompakte und flexible Handdampfreiniger SC 1 Multi Comfort mit Verlängerungsschlauch ist in 30 Sekunden einsatzbereit und ermöglicht eine sehr bequeme und porentiefe Reinigung.
Der kompakte Handdampfreiniger SC 1 Multi Comfort reinigt ohne Chemie und ist blitzschnell für die porentiefe Reinigung zwischendurch startklar. Bei gründlicher Reinigung werden bis zu 99,999 % der Viren und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf Hartflächen beseitigt. Durch den zusätzlich enthaltenen Verlängerungsschlauch wird das Arbeiten im Haushalt selbst an schwer zugänglichen Stellen noch flexibler und bequemer. Das kompakte und handliche Gerätedesign ermöglicht ein Handling, ohne zu ermüden, und das Verstauen auf kleinstem Raum. Der SC 1 Multi Comfort ist in 30 Sekunden einsatzbereit und kann dank des entnehmbaren Wassertanks einfach befüllt werden – ohne lange Wartezeit und Arbeitsunterbrechung. Die auswechselbare Entkalkungskartusche sorgt für eine automatische Entkalkung und so für eine 5-mal längere Lebensdauer. Die LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld ermöglicht eine einfache und mühelose Bedienung. Die verschiedenen Modi wie Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb und Kartuschenwechsel werden stets angezeigt. Optional ist auch eine Erweiterung zum innovativen multifunktionalen 4-in-1-Dampfmopp möglich.
Merkmale und Vorteile
Komfortable und flexible Reinigung dank des enthaltenen VerlängerungsschlauchsMit dem enthaltenen Verlängerungsschlauch lassen sich auch schwer erreichbare Stellen wie Ecken und Nischen mühelos reinigen. Die Zubehörteile wie Handdüse etc. werden einfach aufgesteckt.
Kompaktes und handliches GerätedesignKomfortables Handling dank des kompakten Gerätedesigns. Ergonomische Form für ermüdungsfreies Reinigen. Das Gerät kann platzsparend direkt am Einsatzort verstaut werden und ist somit immer schnell zur Hand.
Nonstop-Dampf und integrierte EntkalkungskartuscheDer entnehmbare Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für ständigen Dampf ohne Arbeitsunterbrechung. Dank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit und somit die Lebensdauer des Geräts um ein Vielfaches erhöht. Der Kartuschenwechsel wird an der LED-Leuchtanzeige mit 1 Stunde Vorlauf angezeigt.
LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld
- Für eine einfache und mühelose Bedienung.
- Zur Dampfbetätigung einfach das Bedienfeld einmal leicht antippen – ohne jeden Kraftaufwand.
- Die Leuchtanzeige zeigt leicht erkennbar folgende Modi an: Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb sowie anstehender Kartuschenwechsel.
Kurze Aufheizzeit
- Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 30
|Heizleistung (W)
|1300
|Kabellänge (m)
|5
|Aufheizzeit (min)
|0,5
|Tankinhalt (ml)
|200
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ³⁾ Faktor um den die Produktlebenszeit mindestens verlängert wird, auf Grundlage interner Tests bei einer Wasserhärte von 20°dH und einer Karbonathärte von 15°dH.
Lieferumfang
- Verlängerungsschlauch SC 1
- Überzug für Handdüse: 1 Stück
- Entkalkungskartusche: 1 Stück
- Handdüse
Ausstattung
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
Videos
Anwendungsgebiete
- Armaturen
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
Zubehör
SC 1 Multi Comfort Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.