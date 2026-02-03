Der kompakte Handdampfreiniger SC 1 Multi Comfort reinigt ohne Chemie und ist blitzschnell für die porentiefe Reinigung zwischendurch startklar. Bei gründlicher Reinigung werden bis zu 99,999 % der Viren und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf Hartflächen beseitigt. Durch den zusätzlich enthaltenen Verlängerungsschlauch wird das Arbeiten im Haushalt selbst an schwer zugänglichen Stellen noch flexibler und bequemer. Das kompakte und handliche Gerätedesign ermöglicht ein Handling, ohne zu ermüden, und das Verstauen auf kleinstem Raum. Der SC 1 Multi Comfort ist in 30 Sekunden einsatzbereit und kann dank des entnehmbaren Wassertanks einfach befüllt werden – ohne lange Wartezeit und Arbeitsunterbrechung. Die auswechselbare Entkalkungskartusche sorgt für eine automatische Entkalkung und so für eine 5-mal längere Lebensdauer. Die LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld ermöglicht eine einfache und mühelose Bedienung. Die verschiedenen Modi wie Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb und Kartuschenwechsel werden stets angezeigt. Optional ist auch eine Erweiterung zum innovativen multifunktionalen 4-in-1-Dampfmopp möglich.