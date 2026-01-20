Mit hygienischem Dampf gegen den Schmutz: Der Kärcher SC 1 Upright reinigt versiegelte Hartböden mühelos und sorgenfrei. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % aller Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen beseitigt. Einschalten und loslegen: Der Dampfreiniger ist in nur 30 Sekunden aufgeheizt und einsatzbereit. Der Frischwassertank kann zum Befüllen einfach abgenommen werden. Für lange Lebensdauer sorgt eine automatische Entkalkungsfunktion mit einer Entkalkungskartusche im Gerät. Komfortabel ist der Tuchwechsel an der Bodendüse ohne Schmutzkontakt dank Klettbefestigung. Einfach auf die große Lasche am Bodentuch treten und das Gerät nach oben abziehen. Auch das Parken und Abstellen des Dampfreinigers ist sehr komfortabel: Das schlanke und leichte Gerät bleibt allein aufrecht stehen.